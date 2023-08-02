Video Dünya İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video
İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video

İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video

02.08.2023 | 12:48

İngiltere, tarihinin en büyük evsizlik sorununu yaşıyor. Son verilere göre her 6,5 saatte bir evsiz yaşamını yitirdiği ülkede durumun korku verici boyutu gözler önüne serildi. Evsizliğin giderek tırmandığı, kira tutarlarının ödenemez hale geldiği ülkenin en işlek yerlerinden biri olarak bilinen Oxford Caddesi tanınmaz hale geldi. BBC muhabirinin çektiği video dünyanın gündemine oturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 00:17
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 02.08.2023 | 13:37
İngiltere’de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 01:11
İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 02.08.2023 | 12:48
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 10:54
Nijer’de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 00:12
Nijer'de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 02.08.2023 | 11:16
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:07
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 01:21
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 02.08.2023 | 10:32
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 00:23
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 02.08.2023 | 09:20
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 00:28
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 01.08.2023 | 15:48
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 00:18
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 01.08.2023 | 15:24
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01:38
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01.08.2023 | 14:45
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp | Video 01:23
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp | Video 01.08.2023 | 13:01
Moskova’da bir binaya 2 gün içinde ikinci dron saldırısı | Video 00:21
Moskova’da bir binaya 2 gün içinde ikinci dron saldırısı | Video 01.08.2023 | 12:33
Ukrayna’dan Moskova’ya İHA saldırısı! | Video 01:05
Ukrayna'dan Moskova'ya İHA saldırısı! | Video 01.08.2023 | 09:50
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01:22
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01.08.2023 | 08:45
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 03:45
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 01.08.2023 | 08:45
Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı | Video 01:14
Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı | Video 01.08.2023 | 08:45
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı | Video 01:01
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı | Video 31.07.2023 | 16:20
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video 02:50
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video 31.07.2023 | 14:37
Cezayir’i kum fırtınası vurdu | Video 02:50
Cezayir’i kum fırtınası vurdu | Video 31.07.2023 | 14:30
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı | Video 00:57
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı | Video 31.07.2023 | 13:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA