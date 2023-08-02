İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video
İngiltere, tarihinin en büyük evsizlik sorununu yaşıyor. Son verilere göre her 6,5 saatte bir evsiz yaşamını yitirdiği ülkede durumun korku verici boyutu gözler önüne serildi. Evsizliğin giderek tırmandığı, kira tutarlarının ödenemez hale geldiği ülkenin en işlek yerlerinden biri olarak bilinen Oxford Caddesi tanınmaz hale geldi. BBC muhabirinin çektiği video dünyanın gündemine oturdu.
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