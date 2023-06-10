Video Dünya İtalya Savunma Bakanı Crosetto: "Türk gemisi kurtarıldı, kaçak göçmenler yakalandı" | Video
İtalya Savunma Bakanı Crosetto:

İtalya Savunma Bakanı Crosetto: "Türk gemisi kurtarıldı, kaçak göçmenler yakalandı" | Video

10.06.2023 | 14:39

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya seyir halinde olan ve kaçak göçmenlerce alıkoyulduğu belirtilen Türk kargo gemisine gerçekleştiren operasyonun başarıyla sona erdiğini, kaçak göçmenlerin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'nın Sete Limanı'na gitmek üzere Yalova'dan ayrıldıktan sonra 15 kaçak göçmenin tespit edildiği Galata Seaways adlı Türk gemisine İtalya'nın Napoli kentinde özel kuvvetler birimi tarafından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sona erdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geminin kurtarıldığını duyurdu. Bakan Crosetto paylaşımında, "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco taburu mensupları, polisleri, mali polisleri harika bir iş birliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Gemi mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

"2'Sİ KADIN 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI"
İtalyan haber ajansı ANSA ise özel kuvvetlerin ardından gemiye giren polislerin tercüman aracılığıyla iletişim kurdukları kaçak göçmenlerin kimliklerini tespit ettiğini aktardı. Gemide bulunan 2'si kadın 15 kaçak göçmenin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu ifade edildi. Kaçak göçmenlerin emniyete götürüldüğü, olayla ilgili Napoli Başsavcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi. Savcıların olayın nasıl gerçekleştiğini, gemi kaçırma olayına hangilerinin karıştığını, gerçek niyetlerini ve terörle bağlantılarının olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalıştığı vurgulandı. Ayrıca gemide yapılan incelemelerde iki bıçak ve bir kesici alet bulunduğu, bunların gemiye al koyulması amacıyla kullanılmış olabilecekleri belirtildi.

İTALYA'YA YÖNLENDİRİLMİŞTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamaya göre, Yalova'dan ayrılarak Fransa'nın Sete Limanı'na doğru seyir halinde olan Türk gemisinde elinde kesici aletler bulunan 15 kaçak göçmen tespit edilmiş, gemi personeli kendilerini kilitleyerek korumaya almıştı. Gemi kaptanı ve şirket yetkilileri ile yapılan değerlendirme neticesinde MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçilmiş, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli Limanı'na doğru geminin seyrine karar verilmişti. İtalya'ya varan gemiye özel kuvvetler birimi tarafından akşam saatlerinde operasyon düzenlenmiş, iki donanma helikopteri ile gemiye çıkartma yapılmıştı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto gemide kontrolün ele geçirildiğini, operasyonun devam ettiğini açıklamıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Türk gemisi kurtarıldı, kaçak göçmenler yakalandı | Video 01:49
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: "Türk gemisi kurtarıldı, kaçak göçmenler yakalandı" | Video 10.06.2023 | 14:39
Japonya’daki Türkiye festivaline yoğun ilgi | Video 04:10
Japonya'daki Türkiye festivaline yoğun ilgi | Video 10.06.2023 | 12:01
Kanada’da aileler LGBT terörüne karşı ayaklandı! Çocuklarımızı rahat bırakın | Video 01:00
Kanada'da aileler LGBT terörüne karşı ayaklandı! "Çocuklarımızı rahat bırakın" | Video 10.06.2023 | 10:23
Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video 05:01
Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video 10.06.2023 | 09:06
New York’taki mücevher müzayedesinde çifte rekor | Video 03:13
New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor | Video 09.06.2023 | 14:22
Çin’de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 02:12
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 09.06.2023 | 13:16
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı’nda patlama! | Video 00:26
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama! | Video 09.06.2023 | 13:05
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna’nın Zaporijya taarruzları püskürtüldü” | Video 03:07
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna'nın Zaporijya taarruzları püskürtüldü” | Video 08.06.2023 | 20:21
Zelenskiy’den hidroelektrik santralinin vurulduğu Herson’a ziyaret | Video 02:18
Zelenskiy’den hidroelektrik santralinin vurulduğu Herson’a ziyaret | Video 08.06.2023 | 15:19
Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video 00:23
Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video 08.06.2023 | 15:19
ABD’de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video 01:17
ABD'de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video 08.06.2023 | 15:44
Güney Kore’de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 00:41
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 08.06.2023 | 13:10
Güney Kore’de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 00:41
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 08.06.2023 | 13:08
Zombi istilası gibi! ABD’de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 01:11
Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 08.06.2023 | 13:16
Kanada’daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 00:12
Kanada'daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 08.06.2023 | 13:10
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 03:01
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 07.06.2023 | 15:02
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 01:18
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 07.06.2023 | 14:35
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 00:13
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 07.06.2023 | 10:39
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 01:57
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 07.06.2023 | 08:49
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 01:40
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 06.06.2023 | 11:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA