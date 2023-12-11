İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:32 İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde düşük hızda seyreden 2 trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde dün gece tren kazası meydana geldi. Kazada, düşük hızda giden Frecciarossa yüksek hızlı tren ile bölgesel trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Forli ve Faenza şehirleri arasındaki Bologna-Rimini hattında gerçekleşen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demiryolu şirketi Trenitalia tarafından yapılan açıklamada, Forli-Faenza hattındaki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtilirken, yüksek hızlı, şehirlerarası ve bölgesel trenlerin seferlerine alternatif güzergahlarda devam ettiği aktarıldı.

İTALYA'DA TREN KAZALARI SIK GÖRÜLÜYOR

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde 2 hafta önce bir tren hemzemin geçitte kamyonla çarpışmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Demiryolu personelleri kazanın ardından güvenlik standartlarının yükseltilmesi talebiyle ulusal bir grev başlatmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Torino yakınlarında bir trenin rayları temizleyen işçilere çarpması sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.