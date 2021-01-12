Kar esaretinin altında kalan Japonya drone ile görüntülendi | Video

Orta Japonya'nın Fukui bölgesinde yoğun kar yağışı rekor seviyeye ulaştı. Karla kaplanan bölge drone ile görüntülendi.

Japonya'da yoğun kar yağışı felakete yol açtı. Yaşanan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı. Japonya Meteoroloji Ajansı, kar ve donmuş yollar nedeniyle halkı uyarırken ülkenin Japonya Denizi tarafında bulunan kuzeyden batı bölgelerinde yoğun kar beklendiğini açıkladı. Fukui bölgesinde rekor seviyeye ulaşan kar seviyesi drone ile görüntülendi.



TAHMİNLERİN 3 KATI KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Toyama bölgesinde ise ulaşım durma noktasına geldi. Kar elektrik hatlarına zarar verdi. Japonya Meteoroloji Ajansı, bazı bölgelerde kar yağışı tahminlerinin 3 katı yağış beklendiğini duyurdu. Toyama ve Fukui kentlerinde kar temizleme çalışmalarına ordunun da katıldığı ifade edildi.