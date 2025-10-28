Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video
28.10.2025 | 15:07
Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Kwale ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde düşen küçük uçakta ölen 11 kişiden 8'inin Macaristan, 2'sinin ise Almanya vatandaşı olduğu açıklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 28.10.2025 | 15:07
08:59
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 28.10.2025 | 13:25
01:29
04:27
00:51
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video 28.10.2025 | 09:01
02:36
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 27.10.2025 | 13:41
00:50
04:33
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 26.10.2025 | 16:55
01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
05:02
00:20
00:24
04:15
00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
03:50
03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48