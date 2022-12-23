Kerkük'te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video

Irak'ın Kerkük kentinde polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı.

Irak'ın Kerkük şehrinin güneybatısındaki bir polis kontrol noktasına silahlı saldırı geçekleştirildi. Yoldan geçen bir motosikletten ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 3 polisin yaraladığı açıklandı. Kerkük Valisi Rakan Said olay yerinde yaptığı açıklamada, "Biz terörü yendik ve yeneceğiz. Güvenlik güçlerimize güveniyoruz ve en yakın zamanda sonuca varacağız. Motosikletli kişiler tarafından polis kontrol noktasına ateş edilmiş ve teröristler saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmış" diye konuştu.Kerkük Emniyet Müdürü Kava Garib ise, "Açılan ateş sonucu 3 yaralımız var. İnşallah canileri yakalayacağız" ifadesini kullandı.