Maduro, köpeği "Jako" ile oyun oynadığı anları paylaştı | Video
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Jako" isimli köpeği ve yavrularıyla oynarken çekilen videosunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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