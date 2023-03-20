Video Dünya Maduro, köpeği "Jako" ile oyun oynadığı anları paylaştı | Video
Maduro, köpeği

Maduro, köpeği "Jako" ile oyun oynadığı anları paylaştı | Video

20.03.2023 | 10:43

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Jako" isimli köpeği ve yavrularıyla oynarken çekilen videosunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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