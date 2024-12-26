Video Dünya Mozambik'te cezaevinde isyan: Bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Video
Mozambik'te cezaevinde isyan: Bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Video

Mozambik'te cezaevinde isyan: Bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Video

26.12.2024 | 10:53

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'teki bir cezaevinde çıkan isyanda bin 534 mahkum firar etti, cezaevi civarında çıkan çatışmalarda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

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Mozambik'te Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Başkent Maputo'da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı. Polis Amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti. Rafael, bin 534 mahkumun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı. İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel, "Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" dedi.
Mahkumların gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyduğu ve cezaevinden kaçmayı başardığı öğrenildi.

SEÇİM SONUCU SOKAKLARI KARIŞTIRDI
Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, iktidardaki Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 65'ini alan Chapo birinci olmuş, rakibi Mondlane ise oyların yüzde 24'ünü almıştı. Seçimlerin düzenlenmesinden bu yana Mondlane'nın destekçileri, hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto ediyor.

Pazartesi ve salı günleri çıkan şiddet olaylarında 21 kişi hayatını kaybederken, 21 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 151'e yükselmişti.

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