Mozambik'te feribot battı! 94 kişi öldü, 26 kişi kayıp! | Video
Mozambik kıyısında yaklaşık 130 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucunda en az 94 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kayboldu.
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