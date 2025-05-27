Netanyahu, tünellerden Mescid-i Aksa'ya girdi, "Kudüs her zaman İsrail'e ait olacaktır" dedi | Video

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından, İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın altına kadar uzanan tünellerden bir video yayınladı.Netanyahu, Doğu Kudüs'ün 1967'de İsrail tarafından işgalinin İbrani takvimine göre yıl dönümünde, Kudüs'ün tamamının daima İsrail'e ait olacağını savundu.