Video Dünya Şili'de orman yangını: 750 hektar küle döndü | Video
Şili'de orman yangını: 750 hektar küle döndü | Video

Şili'de orman yangını: 750 hektar küle döndü | Video

03.02.2023 | 13:38

Şili'nin Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere ülkenin çok sayıda noktasında çıkan orman yangınında, 750 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü.

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Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere başkent Santiago, Nunoa, MetroSur, La Granja, TilTil, Melipilla, El Monte, Talagante, Colina, Buin, Quilicura ve El Quisco gibi bölgelerde çıkan orman yangınları büyümeye devam ediyor. Ulusal Ormancılık Kurumu'ndan (Conaf) yapılan açıklamada, Chillan şehri yakınlarında çıkan yangında 550 hektar, Nuble'de ise 200 hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi.

KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ
Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, Nuble ve Biobio bölgelerinde kırmızı alarm ilan edildiğini duyurdu. Başkent Santiago ve Şili'nin bazı bölgelerindeki 7 doğal park da yangın tehlikesi nedeniyle bakanlık talimatıyla geçici olarak kapatıldı. Nuble'de bazı kırsal bölgelerde halka tahliye çağrısı yapıldı.

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