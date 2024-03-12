Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi "Robot Aisha" yapıyor: "Gelen gitmek istemiyor..." | Video
Sosyal medyada gündem olan bir video, aynı zamanda teknolojinin ne denli hayatımıza giriş yaptığını gösteren ilginç bir görüntüsüyle karşılaşmamızı sağladı. Robotic Cafe adı verilen bir kafede servis için robot kullanılıyor. Ama kendine özgü bir farklılığı da mevcut… İşte o görüntüler…
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