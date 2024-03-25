Video Dünya Terör saldırısında onlarca kişiyi kurtaran genç o anları anlattı | Video
Terör saldırısında onlarca kişiyi kurtaran genç o anları anlattı | Video

Terör saldırısında onlarca kişiyi kurtaran genç o anları anlattı | Video

25.03.2024 | 11:35

Cuma günü Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki İslam Khalilov, trajik gecede yaşananları anlattı.

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