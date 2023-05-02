Teröre kucak açan Avrupa'da, PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı | Video

Tüm dünya tarafından merakla beklenen 14 Mayıs seçimleri sayısız ülke tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye seçimleri uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip edilirken yurt dışında sandığa giden seçmen sayısında da rekor katılım yaşanıyor. Yapılan anketlere göre özellikle Başkan Erdoğan seçmenlerinin yoğunlukta olduğu AB ülkelerinde provokatörler boş durmuyor. PKK terör örgütüne ve destekçilerine “ifade özgürlüğü” kisvesi altında müsahama gösterilen ülkelerde çirkin saldırılar yaşanıyor. Son olarak Belçika ve Fransa’da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı.