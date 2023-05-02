Teröre kucak açan Avrupa'da, PKK yandaşları oy vermeye giden Türkleri hedef aldı | Video
Tüm dünya tarafından merakla beklenen 14 Mayıs seçimleri sayısız ülke tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye seçimleri uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip edilirken yurt dışında sandığa giden seçmen sayısında da rekor katılım yaşanıyor. Yapılan anketlere göre özellikle Başkan Erdoğan seçmenlerinin yoğunlukta olduğu AB ülkelerinde provokatörler boş durmuyor. PKK terör örgütüne ve destekçilerine “ifade özgürlüğü” kisvesi altında müsahama gösterilen ülkelerde çirkin saldırılar yaşanıyor. Son olarak Belçika ve Fransa’da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
01:06
00:11
Meksika’da ters yöne giren araç kazaya neden oldu | Video 02.05.2023 | 08:47
00:24
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi | Video 01.05.2023 | 13:11
01:47
00:45
Hindistan'da gaz sızıntısı: 11 ölü | Video 30.04.2023 | 12:24
00:25
Meksika’da göktaşı geceyi aydınlattı | Video 30.04.2023 | 08:45
07:18
01:35
Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video 28.04.2023 | 13:12
01:35
Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video 28.04.2023 | 13:08
01:21
Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü | Video 28.04.2023 | 10:43
00:08
Trump, sahnede Biden'ı taklit etti | Video 28.04.2023 | 10:44
07:02
01:04
02:32
01:03
ABD’de lastiği patlayan araç alev aldı | Video 27.04.2023 | 14:33
05:07
00:58
01:04
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:51
01:34
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü | Video 27.04.2023 | 12:29