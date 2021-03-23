Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video

Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Meydana gelen kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Olay, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde meydana geldi. Kentte düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü. Kazada, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.