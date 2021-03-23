Video Dünya Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video

Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video

Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video
23.03.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD'de süpermarketteki silahlı saldırıdan canlı yayın | Video 00:23
ABD'de süpermarketteki silahlı saldırıdan canlı yayın | Video 23.03.2021 | 11:50
Brezilya’da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi | Video 00:28
Brezilya’da tıbbi oksijen taşıyan tır devrildi | Video 23.03.2021 | 11:11
Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video 00:15
Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video 23.03.2021 | 10:13
Avustralya'daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi | Video 01:10
Avustralya'daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi | Video 22.03.2021 | 13:28
İngiltere'de dehşet! Hamile kadının karnına defalarca yumruk attı | Video 00:49
İngiltere'de dehşet! Hamile kadının karnına defalarca yumruk attı | Video 22.03.2021 | 12:34
Sirkte fil dehşeti! Saldırı anı kamerada... | Video 01:00
Sirkte fil dehşeti! Saldırı anı kamerada... | Video 22.03.2021 | 11:34
Kongo Cumhuriyeti’nde muhalefet lideri seçimlerden bir gün sonra hayatını kaybetti | Video 00:42
Kongo Cumhuriyeti’nde muhalefet lideri seçimlerden bir gün sonra hayatını kaybetti | Video 22.03.2021 | 09:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile Sibirya'da | Video 00:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile Sibirya'da | Video 22.03.2021 | 09:30
Alev alan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:25
Alev alan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 22.03.2021 | 09:10
Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı | Video 01:07
Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı | Video 22.03.2021 | 09:10
Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama | Video 01:38
Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama | Video 21.03.2021 | 15:27
Romanya’da sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı | Video 00:15
Romanya’da sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı | Video 21.03.2021 | 14:52
İran'da bombalı saldırı: 1 ölü | Video 00:13
İran'da bombalı saldırı: 1 ölü | Video 21.03.2021 | 14:31
Rusya'da maske takmayanlara dayak şakası | Video 00:56
Rusya'da maske takmayanlara "dayak" şakası | Video 21.03.2021 | 10:14
İzlanda'da Fagradals Yanardağı 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı | Video 02:16
İzlanda'da Fagradals Yanardağı 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı | Video 21.03.2021 | 08:45
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar | Video 00:40
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar | Video 19.03.2021 | 17:33
SON DAKİKA: 7,2'lik depremde şiddetli sarsıntıya rağmen istifini bozmayan kedi kamerada... | Video 00:44
SON DAKİKA: 7,2'lik depremde şiddetli sarsıntıya rağmen istifini bozmayan kedi kamerada... | Video 20.03.2021 | 13:26
Japonya'da 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası flaş tsunami duyurusu | Video 00:46
Japonya'da 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası flaş tsunami duyurusu | Video 20.03.2021 | 13:21
SON DAKİKA! Japonya'daki 7.2'lik deprem anı dehşeti kamerada! Tsunami... | Video 00:41
SON DAKİKA! Japonya'daki 7.2'lik deprem anı dehşeti kamerada! Tsunami... | Video 20.03.2021 | 13:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı | Video 10:35
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı | Video 20.03.2021 | 11:42

Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Meydana gelen kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde meydana geldi. Kentte düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü. Kazada, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA