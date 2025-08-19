Video Dünya Trump, Zelenskiy ile görüştü : "1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz" | Video
Trump, Zelenskiy ile görüştü :

Trump, Zelenskiy ile görüştü : "1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz" | Video

19.08.2025 | 08:54

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderler ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna arasında muhtemel ateşkese ilişkin, "Bir veya iki hafta içinde anlaşmaya varabiliriz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin başlıkları tartışmak için Beyaz Saray'da bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi sonrasında ilk sözü alan Trump, "Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Burası özel bir yer. Beyaz Saray, nereden gelirseniz gelin çok şey ifade eden ve gerçekten çok güzel bir yer. Bugün gerçekleşen tüm harika şeyler için teşekkür ederim. Ukrayna'daki katliamları sona erdirmek ve savaşı durdurmak için önemli görüşmeler yaptık. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz: Çok basit bir amaç, öldürmeyi durdurmak, bu sorunu çözmek istiyoruz. Bir veya iki hafta içinde bir anlaşmaya varabiliriz. Bu korkunç savaşı sonlandırabileceğimize inanıyorum. Ben bu katliama son vermek istiyorum. Çok sayıda insan ölüyor ve onları kurtarmalıyız. Kurtarmalıyız. Hepimiz kalıcı bir barış için çalışırken acil bir ateşkesin olmasını tercih ederim" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de dolaylı görüşme yaptığını aktararak, "Az önce Başkan Zelenskiy ile bir araya gelme şerefine nail oldum ve birçok konuyu ele aldık. Bugün Başkan Putin ile de dolaylı olarak görüştüm. Bu toplantının hemen ardından Putin'i arayacağız. Eminim ki sağlam, iyi, belki de harika bir toplantı olacak. Sonrasında üçlü bir anlaşma üzerinde çalışıp, bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey yaşanmadı" diye konuştu.

Trump ayrıca Avrupa liderlerine hitaben, "Bunlar büyük ülkelerin liderleri ve Avrupa'nın her yerinde saygı duyulan kişiler. Bence Avrupa'nın diğer ülkeleri adına da konuşuyorlar. Bugün, güvenlik dahil olmak üzere neredeyse her konuda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: "GÜVENLİK GARANTİLERİ ÇOK ÖNEMLİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de açıklamasında güvenlik taleplerini ön plana çıkarttı. Ukraynalı lider, "Ukrayna'nın yanında birçok ülke, halkımız ve hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya'yı durdurun, bu savaşı durdurun, bunu konuştuk ve güvenlik garantileri hakkında daha fazla konuşacağız. ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Trump'a savaştaki esirler ve kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusundaki hassasiyetini de aktararak, "Esirlerin değiş tokuş edilmesi çok önemli. Kaçırılan çocuklarımızın ailelerine dönmesi için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu, halkımız için tarihi bir olay olabilir. Güvenlik garantileri, çocukların geri getirilmesi, savaşçılarımız ve sivillerimiz için yıllarca geçerli olacak taahhütler istiyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trump, Zelenskiy ile görüştü : 1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz | Video 05:16
Trump, Zelenskiy ile görüştü : "1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz" | Video 19.08.2025 | 08:54
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 00:58
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2025 | 10:48
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 02:12
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 18.08.2025 | 10:11
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 02:47
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 17.08.2025 | 15:54
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 02:03
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 17.08.2025 | 10:44
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 09:51
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 17.08.2025 | 08:37
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de: Türkiye hükümeti ve Erdoğan’a önem veriyoruz | Video 12:36
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video 15.08.2025 | 12:52
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi’yi böyle tehdit etti | Video 00:13
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi'yi böyle tehdit etti | Video 15.08.2025 | 12:38
Ukrayna’dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 00:54
Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 15.08.2025 | 11:56
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 00:16
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 15.08.2025 | 08:38
İdlib’de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:21
İdlib'de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 14.08.2025 | 16:26
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor | Video 01:21
Putin: "ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor" | Video 14.08.2025 | 16:11
Ukrayna’dan Rostov ve Volgograd’a İHA saldırısı | Video 00:58
Ukrayna'dan Rostov ve Volgograd'a İHA saldırısı | Video 14.08.2025 | 13:54
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
Pakistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında havaya ateş açıldı: 3 ölü | Video 05:39
Pakistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında havaya ateş açıldı: 3 ölü | Video 14.08.2025 | 10:41
Yunanistan’da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 03:05
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 13.08.2025 | 16:35
ABD’de yıldırımın isabet ettiği etti trafo patladı! O anlar kamerada | Video 00:08
ABD'de yıldırımın isabet ettiği etti trafo patladı! O anlar kamerada | Video 13.08.2025 | 13:57
Karadağ’da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video 00:47
Karadağ'da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video 13.08.2025 | 12:37
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya, Ukrayna’daki savaşı kazandı | Video 03:19
Macaristan Başbakanı Orban: "Rusya, Ukrayna'daki savaşı kazandı" | Video 13.08.2025 | 12:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY