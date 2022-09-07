Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video

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Uganda’da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Uganda'da geçtiğimiz ay başlayan şiddetli yağışlar bazı bölgelerde yıkıma neden oldu. Doğu Uganda'daki nehirlerin taşması sonucu en az 24 kişi öldü.