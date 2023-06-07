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Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video

Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video

07.06.2023 | 15:02

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin vurulduğu saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukraynalı yetkililer, santralde gaz sızıntısı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

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Ukrayna'da Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde bulunan Dnipro Nehri üzerindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin vurulmasının ardından bölgede tehlike büyüyor. Su seviyesinin yükselmeye devam ettiği bölgede 2 bin 700 evi su bastığı, bin 300'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve çiftliklere su tedarikinin sağlanmasında sıkıntı yaşandığı kaydedilirken, 7 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Yaklaşık 42 bin kişinin risk altında olduğu saldırıların ardından 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

150 METRİK TON PETROL DNİPRO NEHRİ'NE DOĞRU SIZIYOR
Ukraynalı yetkililer, Dnipro Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde kimyasal ve petrol sızıntısı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklayarak, sızıntıların bölgedeki çiftlikler, yerleşim yerleri ve hayvanların bulunduğu alanları etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strilets, santralden en az 150 metrik ton petrolün Dnipro Nehri'ne doğru sızdığını ve çevreye verilen zararın yaklaşık 50 milyon euro (1 milyar 237 bin lira) olduğunu söyledi. Dünyanın başka yerinde bulunmayan hayvan türlerinin buradaki patlamalar nedeniyle tehlikede olduğunu aktaran Strilets, Ukrayna Karadeniz Biyosfer Rezervi ve iki ulusal parkta da hasar meydana geldiğini kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre santraldeki patlama nedeniyle en az 300 hayvan öldü. Yenilebilir enerji imalatı şirketi Ukrhydroenergo CEO'su Ihor Syrota da, "İlk olarak Kakhovka deposu büyük ihtimalle sıfırlandı. Milyonlarca balık başka yöne doğru gidecek. Buradaki ekipmanlarda ve birimlerde 400 ton türbin gazı bulunuyor. Her şey ekipmanlardaki yıkımın ne derece hasar gördüğüne bağlı. Eğer hasar büyükse o zaman gaz sızıntısı yaşanabilir" dedi.

"ÇEVRESEL YIKIM BOMBASI"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, durumu "çevresel yıkım bombası" olarak nitelemiş, sorumluluğun Rusya'ya ait olduğunu belirtmişti. Zelenskiy, "Bu trajedinin sonuçları haftaya netleşecek. Sular gittiğinde her şey belli olacak ve o zaman ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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