Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bir araya geldi | Video

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yiannis Oikonomou yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Al Nahyan'ı Maximos Sarayı'nda resmi törenle karşıladığını belirtti. Liderlerin, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği aktarılarak, enerji ve ikili işbirliği gibi konuları ele aldıkları ifade edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, liderlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. BAE ayrıca, eylül ayında Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek olan Selanik Uluslararası Fuarı'nda (TIF) onur ülkesi olacak.

Al Nahyan ayrıca, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya geldi.