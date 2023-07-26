Yunanistan’daki yangına müdahale eden Türk ekipleri 544 ton su atımı gerçekleştirdi | Video
Yunanistan’daki orman yangınına müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki “Nefes” helikopteri ve yangın söndürme uçakları 3 günün sonunda 544 ton su atımı gerçekleştirdi.
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