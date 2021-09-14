Afrikalı 500 büyük alıcı Türkiye’de
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WCI Forum’a katılacak 500 Afrikalı alıcı Türk KOBİ’leriyle buluşacak. Afrika’nın dünya için önemine işaret eden Utku Bengisu, “Yeni işbirlikleriyle kıtaya ihracatımızı artıracağız” dedi
İstanbul'da bugün başlayıp yarın sona erecek olan World Corporation Industry (WCI) Forum Afrika, Türk KOBİ'lerine son dönemin gözde ihracat pazarı Afrika'nın kapılarını açmayı hedefliyor. Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisi, aPara'da yayımlanan KOBİ Platformu programında amaçlarının ihracatı KOBİ'ler düzeyine indirerek tabana yaymak olduğunu söyledi.