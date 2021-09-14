Video Ekonomi Afrikalı 500 büyük alıcı Türkiye’de

Afrikalı 500 büyük alıcı Türkiye’de

Afrikalı 500 büyük alıcı Türkiye’de
14.09.2021 | 17:19

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OTOMATİK OYNAT

Afrikalı 500 büyük alıcı Türkiye’de 13:53
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WCI Forum’a katılacak 500 Afrikalı alıcı Türk KOBİ’leriyle buluşacak. Afrika’nın dünya için önemine işaret eden Utku Bengisu, “Yeni işbirlikleriyle kıtaya ihracatımızı artıracağız” dedi

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İstanbul'da bugün başlayıp yarın sona erecek olan World Corporation Industry (WCI) Forum Afrika, Türk KOBİ'lerine son dönemin gözde ihracat pazarı Afrika'nın kapılarını açmayı hedefliyor. Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisi, aPara'da yayımlanan KOBİ Platformu programında amaçlarının ihracatı KOBİ'ler düzeyine indirerek tabana yaymak olduğunu söyledi.

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