Video Ekonomi AK Parti'den çalışan emeklilere ikramiye müjdesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi | Video
AK Parti'den çalışan emeklilere ikramiye müjdesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi | Video

AK Parti'den çalışan emeklilere ikramiye müjdesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi | Video

24.11.2023 | 16:07

5000 TL emekli ikramiyesi 12 milyonu aşkın SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklisine ödendi. Ocak zammı öncesi milyonları rahatlatan Cumhuriyet ikramiyesi için yeni gelişme yaşandı. AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliler için de 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi için çalışma yapılması talimatını verdiğini açıkladı. Çalışan emeklilere ikramiye ödenecek mi? İşte FLAŞ haberin detayları.

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