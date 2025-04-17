Video Ekonomi Altın, rekor kırmaya devam edecek mi? | Video
Altın, rekor kırmaya devam edecek mi? | Video

Altın, rekor kırmaya devam edecek mi? | Video

17.04.2025 | 10:28

Küresel gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken altın fiyatlarında rekorlarla dolu seyir sürüyor. Bir süredir en yüksek seviyelerini gören altın fiyatları yeniden yükseldi. Gram altın 4 bin 100 TL'yi geçerken ons altın ise 3300 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altındaki yükseliş sürecek mi? Finans Analisti İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuyu A Haber'de değerlendirdi.

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