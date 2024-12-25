Asgari ücret %30 zamlandı! Yeni asgari ücretle diğer ödemeler ne kadar oldu? | Video
Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücret belli oldu. 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücret ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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