Asgari ücret için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu | Video
Asgari ücret için yapılan 3. toplantında rakam çıkmaması üzerine TÜRK-İŞ saat 16:00'da bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret zammı için bekledikleri rakamı 29 bin 583 lira olarak açıkladı. 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirerek milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı.
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