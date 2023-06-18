Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video
Asgari ücret zammı 2023 son durum sorgulanıyor. Yeni rakamın ne kadar olacağı merak edilirken gözler asgari ücret komisyonu toplantılarından çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı tespit komisyonu ilk toplantısı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanmıştı. Komisyonun ikinci toplantısı ise 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Hükümet, işçi ve işveren kesimi temsil eden üyelerin katıldığı toplantıların ardından yeni rakamlar belli olacak. Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü yapılacak ara zam oranında. Peki, Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret ara zammı ile net ve bürüt rakam tahminleri.
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