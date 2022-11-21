Bakan Vahit Kirişci: Yusufeli Barajı’nda su tutma işlemi toplam 309 gün sürecek

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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, yarın Türkiye’nin bir tarihe tanıklık edeceğini ve Yusufeli Barajı’nda su tutma işleminin başlayacağını belirterek “69 günün sonunda da inşallah ilçe merkezi su altında kalıyor olacak. Toplam 309 gün sürecek. Oldukça uzun bir süreç. 90 günlük bir bekleme süremiz olacak. Ondan sonra da inşallah bizim elektrik deneme üretimi ve esas üretime de geçilmiş olacak. Bizim tahmini takvimimiz 29 Mayıs 2023” dedi.