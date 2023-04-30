Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti geliyor! İşte merak edilen o tablo | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla gençlere müjdeleri sıraladı. Erdoğan, bilgisayar ve cep telefonu için vergi muafiyeti uygulamasının geleceğinin yanında gençlere ücretsiz internet verileceğini açıkladı. 10 GB ücretsiz internet için hangi şartları taşımak gerekiyor? Cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti için detaylar neler? Fiyatlara ne kadar indirim olacak? İşte rakamlarla hesaplama tabloları.
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