Döviz kuru üzerinden manipülasyon! Türkiye'nin milli ekonomisi kimleri neden rahatsız ediyor? | Video
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Türkiye 2020 yılı ilk iki çeyrekte dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında iyi bir performansa sahip olduğunu rakamlarla göstermişti. Temmuz ayında kredili konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin arttı. Tüm bunlar rakamlarla ifade edilirken, Türkiye'ye döviz kuru üzerinden manipülasyon yapılıyor. Peki, Türkiye'nin milli ekonomisi kimleri rahatsız ediyor? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin önemli değerlendirmelerde bulundu.