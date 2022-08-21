Emekli promosyonu için 8.250 TL fırsatı! "Bankalardan promosyonların yükseltilmesini isteyebilirsiniz" | Video

Emekli promosyonları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek gelir kapısı oldu. Milyonlarca emekli Temmuz zammı sonrası, 'En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap arıyor. Bankalar emeklilerin aldıkları yüzde 42,35 zam oranı sonrası emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. Bunun sonucu banka promosyonu 8.250 TL'ye kadar yükseldi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? Emekli promosyonunu kimler alabilir? Promosyon alınan banka değiştirilebilir mi? Alınan promosyon miktarı yükselebilir mi? Banka değiştirildiğinde herhangi bir ceza söz konusu mudur? Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu merak edilenleri yanıtladı.