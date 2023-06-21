Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması bekleniyor | Video

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından asgari ücret zammı kamuoyu ile paylaşıldı. Sırada memur ve emekliye uygulanacak zam oranı yer alıyor. Emekli zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi bayram öncesinde maaşlar ve emekli ikramiyesi 4A, 4B, 4C tahsil numarasına göre ödenmeye devam ediyor. Temmuz zammı 6 aylık oran ve refah payı ile ortaya çıkacak. İşte; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı son dakika haberleri.