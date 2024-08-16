Video Ekonomi Gabar diğer adıyla 'Umut'! Genç mühendisler anlattı: "Gabar'da yaktığımız meşale daima alevlenecek" | Video
Gabar diğer adıyla 'Umut'! Genç mühendisler anlattı:

Gabar diğer adıyla 'Umut'! Genç mühendisler anlattı: "Gabar'da yaktığımız meşale daima alevlenecek" | Video

16.08.2024 | 15:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda görevli Şırnaklı genç mühendislerin hayat hikayelerini paylaştı. Şırnaklı mühendislerin Gabar'daki çalışmalarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar keşfi, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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