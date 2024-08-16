Gabar diğer adıyla 'Umut'! Genç mühendisler anlattı: "Gabar'da yaktığımız meşale daima alevlenecek" | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda görevli Şırnaklı genç mühendislerin hayat hikayelerini paylaştı. Şırnaklı mühendislerin Gabar'daki çalışmalarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar keşfi, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.