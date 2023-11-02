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OTOMATİK OYNAT
22:44
Hepsiburada’dan ekonomiye 4 milyar TL’lik destek 02.11.2023 | 16:02
11:50
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması | Video 02.11.2023 | 13:56
24:08
Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı | Video 02.11.2023 | 11:23
14:03
Türkiye’de günlük 450 bin araç yük taşıyor 01.11.2023 | 09:15
08:26
10:28
Bakan Şimşek: "Emekli ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" | Video 31.10.2023 | 13:35
01:55
Kalyon Holding’in "Vatan, Kutsal Emanet..." reklam filmi yayında 27.10.2023 | 12:51
07:39
01:00:48
Bakan Bolat: 2024’te küresel talep hızlanacak, ihracatımız artacak | Video 25.10.2023 | 08:56
01:47:31
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya'da gerçekleşti | Video 25.10.2023 | 08:58
14:21
KOBİ’lerin yüzde 25’i e-ticarete geçti 25.10.2023 | 08:54
06:25
08:04
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Nail Olpak HORASIS Global Toplantısı'nda konuştu | Video 22.10.2023 | 14:18
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BANKACILIKTA MİLYONLARCA MÜŞTERİYE TERZİ İŞİ ÇÖZÜM 30.10.2023 | 10:30
06:37
15:22
KOBİ'lerin % 85’i verilen desteklerden habersiz 18.10.2023 | 09:32
10:03
11:43
'Made in Türkiye' denince akla mutfak eşyaları sektörü gelecek 11.10.2023 | 12:27