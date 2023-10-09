Video Ekonomi MZ Garage Kurucu Ortağı Abdulmuttalip Özdemir: "Kendi bünyemizdeki iş yerimizi entegre tesis haline getirmeye çalışıyoruz"
MZ Garage Kurucu Ortağı Abdulmuttalip Özdemir:

MZ Garage Kurucu Ortağı Abdulmuttalip Özdemir: "Kendi bünyemizdeki iş yerimizi entegre tesis haline getirmeye çalışıyoruz"

09.10.2023 | 08:53

MZ Garage Oto Temizlik Bakım Merkezi Kurucu Ortağı Abdulmuttalip Özdemir, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. 2021 yılında şirketi hobi olarak kurduklarına değinen Özdemir, "Yurt dışında satılan ürünleri Türkiye'ye entegre ederek farklı uygulamaları farklı çeşitlerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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