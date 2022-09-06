SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi! Tarih verildi | Video
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzere olduklarını, bunun ardından kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili çalışmayı tamamlayacaklarını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ise aralık ayında gündeme geleceğini söyledi.