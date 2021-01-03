SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? | Video
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milyonlarca emekli ve memur, "Emekli zammı 2021 ne kadar oldu", "Memur zammı ne kadar olacak" sorularına yanıt arıyor. Bununla beraber memur ve emekli zammı hakkındaki son dakika haberleri de en çok merak edilen konular arasında başı çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranı emekli zammı ve memur zammı konusunda en önemli faktör olarak dikkat çekiyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı-memur maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli ve memur maaşlarına kaç TL, ne kadar zam gelecek? Ayrıntılar A Haber'de anlatıldı...
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