Video Ekonomi Son Dakika: Vergi borcu ve idari para cezası yapılandırma süresinde flaş gelişme! İlk taksit için süre uzatıldı! | Video

Son Dakika: Vergi borcu ve idari para cezası yapılandırma süresinde flaş gelişme! İlk taksit için süre uzatıldı! | Video

Son Dakika: Vergi borcu ve idari para cezası yapılandırma süresinde flaş gelişme! İlk taksit için süre uzatıldı! | Video
30.12.2020 | 17:41

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Son dakika haberi... Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi ile ilk taksidin ödenme süresi bir ay uzatıldı.

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