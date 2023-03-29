Aile 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Derler ki, aslanın kuyruğunu tutma!" | Video
Aile 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde olduğu Aile dizisinin 4. bölümü yayınlandı. Aile dizisinin 5. bölümü merakla beklenirken, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aile dizisi yeni bölüm fragmanı.
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