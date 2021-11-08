Video Fragman Alparslan Büyük Selçuklu Bu Akşam TRT 1'de Başlıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm fragmanı | Video
Alparslan Büyük Selçuklu Bu Akşam TRT 1'de Başlıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm fragmanı | Video

Alparslan Büyük Selçuklu Bu Akşam TRT 1'de Başlıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm fragmanı | Video

08.11.2021 | 11:00

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TRT1'in büyük prodüksiyonlu yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu Bu Akşam TRT 1'de başlıyor. Dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor.

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