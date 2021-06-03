Video Fragman Atv ekranında yeni bir efsane doğuyor: Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım | Video

Atv ekranında yeni bir efsane doğuyor: Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım | Video

Atv ekranında yeni bir efsane doğuyor: Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım | Video
03.06.2021 | 16:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Atv ekranında yeni bir efsane doğuyor: Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım | Video 00:53
Atv ekranında yeni bir efsane doğuyor: Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım | Video 03.06.2021 | 16:32
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm önizleme fragmanı yayınlandı | Video 00:57
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm önizleme fragmanı yayınlandı | Video 03.06.2021 | 15:14
Sadakatsiz 31. Bölüm 3. Fragmanı Sezon Finali fragmanı yayınlandı | Video 00:38
Sadakatsiz 31. Bölüm 3. Fragmanı Sezon Finali fragmanı yayınlandı | Video 02.06.2021 | 12:48
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Son Bölüm 1 Haziran 2021 Salı Full izle! EDHO'da intikam zamanı 00:28
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Son Bölüm (1 Haziran 2021 Salı) Full izle! EDHO'da intikam zamanı 02.06.2021 | 10:46
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 00:30
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 01.06.2021 | 16:56
Uyanış Büyük Selçuklu 34. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı | Video 01:05
Uyanış Büyük Selçuklu 34. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı | Video 31.05.2021 | 14:07
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Vur vur bitmiyorlar... 00:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Vur vur bitmiyorlar... 31.05.2021 | 10:42
Menajerimi Ara 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:57
Menajerimi Ara 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 30.05.2021 | 14:24
Kardeşlerim 15. Son Bölüm Tamamı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Full izle! Kardeşlerim'de Kadir ve Melisa aşkında şok gelişme... 04:02
Kardeşlerim 15. Son Bölüm Tamamı (29 Mayıs 2021 Cumartesi) Full izle! Kardeşlerim'de Kadir ve Melisa aşkında şok gelişme... 29.05.2021 | 21:07
Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Fragmanı yayınladı izle! Şoke eden ölümcül sahne 00:30
Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm (29 Mayıs 2021 Cumartesi) Son Fragmanı yayınladı izle! Şoke eden ölümcül sahne 29.05.2021 | 13:03
Payitaht Abdülhamid 153. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 00:42
Payitaht Abdülhamid 153. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 28.05.2021 | 16:19
Bir Zamanlar Çukurova 98. Son Bölüm Tamamı 27 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Yürekleri yakan acı veda 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 98. Son Bölüm Tamamı (27 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Yürekleri yakan acı veda 27.05.2021 | 19:55
Bir Zamanlar Kıbrıs 8. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 01:04
Bir Zamanlar Kıbrıs 8. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 27.05.2021 | 15:43
Camdaki Kız 7. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Camdaki Kız 7. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 27.05.2021 | 14:57
Kuruluş Osman 60. Son Bölüm Tamamı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Full izle! Bamsı Bey şehit oldu 21:28
Kuruluş Osman 60. Son Bölüm Tamamı (26 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Bamsı Bey şehit oldu 27.05.2021 | 10:35
Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 00:50
Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2021 | 14:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Son Bölüm Tamamı 25 Mayıs 2021 Salı Full izle! Herkes ölecek: Hızır'dan intikam savaşı 00:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Son Bölüm Tamamı (25 Mayıs 2021 Salı) Full izle! Herkes ölecek: Hızır'dan intikam savaşı 26.05.2021 | 11:16
Masumlar Apartmanı 35. Yeni Bölüm 25 Mayıs 2021 Salı Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta yürekleri yakan acı son... 01:06
Masumlar Apartmanı 35. Yeni Bölüm (25 Mayıs 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta yürekleri yakan acı son... 25.05.2021 | 13:55
Kuruluş Osman 60. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Gözyaşlarına boğan sahne yürekleri yaktı... 00:30
Kuruluş Osman 60. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Gözyaşlarına boğan sahne yürekleri yaktı... 25.05.2021 | 12:15
Maraşlı 19. Son Bölüm Tamamı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Full izle! Mahur ve Maraşlı sonunda kavuştu... Büyük oyun başladı 06:48
Maraşlı 19. Son Bölüm Tamamı (24 Mayıs 2021 Pazartesi) Full izle! Mahur ve Maraşlı sonunda kavuştu... Büyük oyun başladı 25.05.2021 | 06:24

Ekranlara iddialı bir giriş yapacak olan atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası’nın diziden ipuçları veren ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Yakında atv ekranında izleyicisi ile buluşacak yeni dizi Kalp Yarası’nın yeni tanıtımı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ekranlara iddialı bir giriş yapacak olan atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın diziden ipuçları veren ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Yakında atv ekranında izleyicisi ile buluşacak yeni dizi Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Çekimleri Hatay-Antakya'da devam eden dizinin tanıtımı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası'nın ikinci tanıtımında Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Ferit'in öyküsünden ilk ipuçları yer aldı. Fragmanda, Ferit'in "Sen bakma benim böyle ayakta durduğuma, ben öyle bir darbe aldım ki iyi değilim." sözleri dikkat çekti. Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor. Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA