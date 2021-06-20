Video Fragman ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
20.06.2021 | 14:01

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Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası’nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

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