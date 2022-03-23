Baba 7. Bölüm Ön İzlemesi yayında! İlhan Büşra'yı öpüyor! İşte Baba yeni bölüm ilk sahne | Video

Baba 7. Bölüm Ön İzlemesi yayında. İlhan ile Büşra’nın sahilde başbaşa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra’nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra’yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.