Baba 7. Bölüm Ön İzlemesi yayında! İlhan Büşra'yı öpüyor! İşte Baba yeni bölüm ilk sahne | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Aziz 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Aziz yaşayacak Efnan..." | Video 23.03.2022 | 12:25
01:48
01:01
Gönül Dağı 57. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Rıfat öldü mü?" | Video 23.03.2022 | 12:25
00:42
00:35
01:07
01:27
00:56
Baba 6 Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Bize birazcık güvenseydin..." | Video 21.03.2022 | 15:57
01:09
00:59
00:58
01:04
Üç Kuruş 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Hazır mıyız?" | Video 21.03.2022 | 09:12
00:49
Hakim 1. Bölüm yeni Fragmanı yayınlandı izle! Hakim yakında atv'de 19.03.2022 | 15:33
01:11
Baba 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Babalar kızlarını korur!" | Video 18.03.2022 | 11:24
01:03
01:03
Adı Sevgi 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Güneş elbette doğacak!" | Video 18.03.2022 | 11:27
00:59
Aziz 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Sen benim kaderimsin..." | Video 18.03.2022 | 11:17
00:58
Oğlum 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Oğlumuzun katilini bırakmışlar!" | Video 17.03.2022 | 08:51
00:58
Yargı 25. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Çınar, Zafer'i öldürdü!" | Video 17.03.2022 | 08:51
Baba 7. Bölüm Ön İzlemesi yayında. İlhan ile Büşra’nın sahilde başbaşa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra’nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra’yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.