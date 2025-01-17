'Başka Bir Gün' yakında atv'de! | Video

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi buluşturan, yakında atv'de ekranlara gelecek 'Başka Bir Gün' isimli yeni diziden ilk tanıtım yayınlandı.