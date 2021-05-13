Bozkır Arslanı Celaleddin 21 Mayıs Cuma atv'de! İşte 1. Bölüm Fragmanı | Video

atv’de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat’ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han’a, “Keşke benim oğlum olsaydı” dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.