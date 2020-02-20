Burası Cennet Olmalı filminin fragmanı | Video

Elia Suleiman'ın yönettiği "Burası Cennet Olmalı", dünyanın birçok şehrine giden bir adamın, buralarda memleketi Filistin'den izlerle karşılaşmasını anlatıyor. Komedi türündeki Fransız yapımı filmde Gael Garcia Bernal, Elia Suleiman, Nancy Grant ve Tarik Kopty gibi isimler rol aldı.