Camdaki Kız 48. Bölüm Fragmanı YENİ SEZON BAŞLIYOR! Nalan ve Hayri arasında neler olacak?
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Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni sezon başlıyor. Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın hayatı artık eskisi gibi değildir. Feride kızının farklı bir durum içinde olduğunu anlayabilecek mi? Sedat ile Nalan arasında neler yaşanacak? Hepsi tüm heyecanıyla Camdaki Kız'ın yeni sezonunda!