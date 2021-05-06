Camdaki Kız 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Camdaki Kız 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 06.05.2021 | 14:41
01:05
Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci tanıtımı yayınlandı | Video 06.05.2021 | 14:01
00:34
06:58
00:59
00:29
Kuruluş Osman 57. Yeni Son Bölüm Tamamı (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! 05.05.2021 | 16:06
00:28
06:36
00:56
03:34
00:48
Maraşlı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 03.05.2021 | 15:01
01:00
Uyanış Büyük Selçuklu 30. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 03.05.2021 | 14:41
00:36
00:27
00:30
00:29
00:43
Payitaht Abdülhamid 149.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 30.04.2021 | 16:02
00:49
01:05
Kırmızı Oda 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 30.04.2021 | 13:54
Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!