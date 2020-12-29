Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

ATV’nin reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Salı akşamı yeni bölümle izleyici karşısına çıkan yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Yayınlanan son bölümde ise Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölümde neler olacak?