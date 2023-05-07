Gönül Dağı 97. bölüm fragmanı izle: "Teklifinizi kabul ediyoruz!" | VİDEO 07.05.2023 | 01:52 TRT 1 Gönül Dağı 97. bölüm fragmanı izle ekranı yayında! Her hafta Cumartesi günü yeni bölüm ile ekranlara yer alan yapım son bölümü ardından araştırılmaya başladı. Taner, kızıyla dertleşiyor. Ona annesinin yokluğunu hissettirmekte zorlanan Taner İstanbul'dan bir teklif alıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. İşte, Gönül Dağı fragmanı izle ekranı... VİDEO DEVAM EDİYOR

Gönül Dağı 97. bölüm fragmanı izle TRT 1 ile yayında. Berk Atan ve Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta takip edilmeye devam ediyor. Dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle ekranı takip ediliyor. Son bölüm ardından gelecek hafta olacaklar merak ediliyor. İşte, Gönül Dağı fragmanı izle...