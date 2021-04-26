Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 26.04.2021 | 16:20
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Maraşlı 15. Bölüm (26 Nisan 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! 26.04.2021 | 13:46
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Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 25.04.2021 | 13:50
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Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video 25.04.2021 | 11:59
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. Bölüm son fragmanı yayınlandı | Video 24.04.2021 | 13:55
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Payitaht Abdülhamid 148. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 23.04.2021 | 13:59
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Arka Sokaklar 587. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 23.04.2021 | 13:59
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Kardeşlerim 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 23.04.2021 | 11:21
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Camdaki Kız 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 22.04.2021 | 14:30
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Alev Alev 24. Bölüm Ön İzleme fragmanı yayınlandı | Video 22.04.2021 | 14:30
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Benim Adım Melek 62. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 21.04.2021 | 11:13
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Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.