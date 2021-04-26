Video Fragman Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
26.04.2021 | 16:20

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Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

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